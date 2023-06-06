Прокуратура организовала проверку в связи с фактами отравления спиртосодержащей продукцией в Пензе Криминал

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи с фактами отравления спиртосодержащей продукцией в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, 4 июня 2023 года в учреждения здравоохранения Пензы были доставлены жители областного центра с признаками отравления. Все они употребляли спиртосодержащий напиток, приобретенный в розницу в магазинах Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению контролирующими органами законодательства при реализации спиртосодержащей продукции.

«Кроме того, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. [...] Расследование данного уголовного дела взято руководством прокуратуры Пензенской области на контроль», — поясняется в сообщении.