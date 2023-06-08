Вступил в силу приговор Сергею Козину и Александру Есенкову Криминал

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 18 октября 2022 года, которым бывший глава администрации Пензенского района Сергей Козин признан виновным в получении трех взяток в крупном размере, а экс-глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков — в посредничестве при передаче одной из них. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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«Суд установил, что Козин с 2016 года занимал должность главы администрации Пензенского района. В 2018 году он получил от предпринимателя взятку в виде спортивной одежды, обуви и инвентаря на сумму 262 тыс. 738 рублей, а также в виде незаконного оказания услуги по изготовлению и установке памятников, металлической ограды, благоустройству мест захоронений родственников Козина на сумму 176 тыс. 346 рублей за выдачу разрешений на строительство ритуального зала на территории Засечного сельсовета и беспрепятственного ввода его в эксплуатацию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в марте 2021 года Сергей Козин при посредничестве Александра Есенкова получил взятку в размере 200 тыс. рублей за принятие незаконного решения по перераспределению земельного участка в деревне Ленинка, Александр Есенков получил за посредничество 50 тыс. рублей.

«Этими денежными средствами они распорядиться не смогли, так как в момент передачи взятки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия», — отмечается в тексте.

«В судебном заседании Козин свою вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что спорттовары были переданы ему в качестве спонсорской помощи для школ, за благоустройство захоронений он заплатил деньги и о том, что в бумажном свертке, который ему передавал Есенков, находились денежные средства, он не знал. На процедуру прохождения заявления по вопросам земельно-имущественных отношений он как глава администрации Пензенского района влиять не мог и никогда не влиял, поскольку такие вопросы разрешает специальный отдел администрации Пензенского района. Есенков свою вину в совершении преступления признал полностью. Это обстоятельство, а также явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, признаны судом смягчающими обстоятельствами. К обстоятельствам, смягчающим наказание Козину, суд отнес состояние здоровья его и его близких родственников», — указано в сообщении.

В нем напоминается, что суд первой инстанции назначил Сергею Козину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года, а Александру Есенкову — в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

«Не согласившись с приговором, защитники осужденных подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 7 июня 2023 года», — уточняется в тексте.