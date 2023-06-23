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Жительница Пензенского района осуждена за мошенничество при получении выплат

10:54 | 23.06.2023 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Жительница Пензенского района осуждена за мошенничество при получении выплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что с целью признания ее безработной и назначения пособия по безработице женщина подала через интернет-портал «Работа России» заявление в ГКУ «Центр занятости населения Пензенского района Пензенской области». С 20 июля 2021 года ей было назначено пособие по безработице. В ноябре того же года женщина устроилась на работу по трудовому договору, заключенному на имя ее знакомой, не осведомленной о ее преступных намерениях. За период с 16 ноября 2021 года по 11 января 2022 года она продолжала незаконно получать пособие по безработице. Ущерб бюджету Российской Федерации [...] составил более 22 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, в том числе полного возмещения ущерба, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

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