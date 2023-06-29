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Вынесен приговор коммерческому директору организации за покушение на дачу взятки главврачу пензенского онкодиспансера

09:05 | 29.06.2023 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Суд вынес приговор коммерческому директору одной из пензенских организаций, который признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере главврачу областного онкодиспансера. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

Вынесен приговор коммерческому директору организации за покушение на дачу взятки главврачу пензенского онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 16 января 2023 года коммерческий директор одной пензенской организации через посредника передал взятку в размере более 2,4 млн. рублей главному врачу областного онкологического диспансера за совершение заведомо незаконных действий: создание преимуществ для подконтрольных взяткодателю организаций при заключении с диспансером контрактов на поставку медицинского оборудования, химических реактивов, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов медицинской организации, тем самым ограничивая конкуренцию среди участников закупки. При этом главный врач онкологического диспансера не был осведомлен о намерении коммерческого директора организации передать ему взятку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после передачи незаконного вознаграждения посреднику взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-разыскного мероприятия, деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«Подсудимый признал вину в ходе судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн. рублей. Предмет взятки (в размере более 2,4 млн. рублей) обращен в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

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