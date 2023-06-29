Вынесен приговор коммерческому директору организации за покушение на дачу взятки главврачу пензенского онкодиспансера Криминал

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Суд вынес приговор коммерческому директору одной из пензенских организаций, который признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере главврачу областного онкодиспансера. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 16 января 2023 года коммерческий директор одной пензенской организации через посредника передал взятку в размере более 2,4 млн. рублей главному врачу областного онкологического диспансера за совершение заведомо незаконных действий: создание преимуществ для подконтрольных взяткодателю организаций при заключении с диспансером контрактов на поставку медицинского оборудования, химических реактивов, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов медицинской организации, тем самым ограничивая конкуренцию среди участников закупки. При этом главный врач онкологического диспансера не был осведомлен о намерении коммерческого директора организации передать ему взятку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после передачи незаконного вознаграждения посреднику взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-разыскного мероприятия, деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«Подсудимый признал вину в ходе судебного разбирательства. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн. рублей. Предмет взятки (в размере более 2,4 млн. рублей) обращен в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.