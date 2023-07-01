Уголовное дело из-за отсутствия газа в новостройке возбуждено по факту халатности должностных лиц МКУ «УКС города Пензы» Криминал

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» возбуждено в связи с введением в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Героя России Сергеева, жильцы которого оказались лишены возможности пользоваться газом. Это следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту халатности должностных лиц управления капитального строительства города Пензы. [...] По данным следствия, управлением капитального строительства города Пензы подписан акт о подключении газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства — многоквартирного жилого дома по улице Героя России Сергеева в городе Пензе — к сети газораспределения, необходимый для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию построенного дома», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в действительности работы по продувке газопровода, первичному пуску газа и последующему пуску в газовые плиты не проводились, что существенно нарушило права детей-сирот и граждан, переселенных в этот дом из аварийного жилья.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан», — поясняется в сообщении.