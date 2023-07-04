Житель Пензы получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. 47-летний житель Пензы приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти знакомому.

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«Следствием и судом установлено, что 1 января 2023 года мужчина пришел к знакомому и присоединился к компании, распивавшей спиртное в данной квартире. Через некоторое время злоумышленник дал хозяину жилища деньги для приобретения дополнительного алкоголя. Потерпевший купил спиртное и принес сдачу, пропажу которой вечером того же дня обнаружил фигурант уголовного дела. На этой почве между мужчинами возник конфликт. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и руке, не менее одного удара ногой — в область шеи и сдавил ее весом своего тела, затем причинил ему несколько поверхностных ран ножом», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после избиения мужчина покинул место происшествия, тело погибшего в квартире обнаружил сосед.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.