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Под Пензой директор строительной организации осужден за внесение фиктивных записей в трудовые книжки

09:25 | 17.07.2023 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 50 тыс. рублей назначено судом в Пензенском районе Пензенской области директору строительной организации, который внес фиктивные записи в трудовые книжки двоих граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой директор строительной организации осужден за внесение фиктивных записей в трудовые книжки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в марте 2023 года получил от жителя Пензенского района 15 тыс. рублей за внесение в его трудовую книжку фиктивной записи о трудоустройстве на должность бетонщика. Аналогичные противоправные действия за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей руководитель строительной организации совершил в конце марта 2023 года по просьбе еще одного мужчины, внеся в его трудовую книжку не соответствующие действительности сведения об осуществлении им трудовых обязанностей в должности автослесаря», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд признал руководителя организации виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.

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