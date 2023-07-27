В Кузнецке мужчина приговорен к 8 годам 8 месяцам колонии строгого режима за убийство сожителя дочери Криминал

Пенза, 27 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 54-летнему жителю Кузнецка за убийство сожителя дочери.

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«Следствием и судом установлено, что 16 января 2023 года подсудимый вместе с дочерью и ее сожителем распивал спиртное в квартире по месту жительства. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт, мужчина сделал им по этому поводу замечание, ушел в комнату и заснул. Проснулся мужчина от того, что сожитель дочери схватил его за горло. В ходе возникшей борьбы злоумышленник схватил нож, лежащий на полу, и нанес им не менее восьми ударов в область шеи и по голове потерпевшего. После причинения телесных повреждений мужчина вновь лег спать. Утром следующего дня, осознав, что совершил, мужчина попросил дочь вызвать полицию», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия установлено, что дочь подсудимого во время конфликта отца с сожителем нанесла последнему не менее трех ударов ножом в область спины и по телу, причинив потерпевшему легкий вред здоровью. Продолжение конфликта со смертельным исходом она не видела, так как уснула. Кроме того, 30-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище, трижды нарушила ограничения, установленные судом в рамках административного надзора, совершая административные правонарушения. Приговором суда кузнечанину назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его дочери — в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.