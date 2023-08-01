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В Пензенской области иностранец осужден за использование поддельного документа и покушение на дачу взятки полицейскому

09:20 | 01.08.2023 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2023. PenzaNews. Башмаковский районный суд Пензенской области назначил условный срок 43-летнему гражданину иностранного государства за использование заведомо поддельного документа и покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

В Пензенской области иностранец осужден за использование поддельного документа и покушение на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 14 апреля 2023 года в Башмаковском районе сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114» под управлением иностранного гражданина. При проверке документов у инспекторов ДПС возникли сомнения в подлинности предоставленного водительского удостоверения, в связи с чем оно было изъято, организовано проведение процессуальной проверки. Экспертизой установлено, что водительское удостоверение является поддельным. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, 2 мая 2023 года злоумышленник попытался передать временно исполняющему обязанности начальника отдела по Башмаковскому району взятку в размере 30 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий — принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что от незаконного вознаграждения полицейский отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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