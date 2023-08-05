В Пензе женщина ударила ногой и бутылкой подругу, к которой приревновала сожителя, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждено в Пензе после того, как женщина 1983 года рождения ударила ногой и бутылкой свою подругу, к которой приревновала сожителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что пензячка находилась в квартире совместно с сожителем, где они выпивали алкоголь. Через некоторое время женщина решила пригласить подругу 1987 года рождения в гости. После совместного распития спиртных напитков злоумышленница приревновала своего возлюбленного к подруге. Во время конфликта между женщинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой жительница Пензы нанесла ногой и стеклянной бутылкой телесные повреждения гражданке, чем причинила ей легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания.

Из текста следует, что женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.