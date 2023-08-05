15:59:32 Суббота, 5 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина ударила ногой и бутылкой подругу, к которой приревновала сожителя, возбуждено уголовное дело

10:40 | 05.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждено в Пензе после того, как женщина 1983 года рождения ударила ногой и бутылкой свою подругу, к которой приревновала сожителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе женщина ударила ногой и бутылкой подругу, к которой приревновала сожителя, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что пензячка находилась в квартире совместно с сожителем, где они выпивали алкоголь. Через некоторое время женщина решила пригласить подругу 1987 года рождения в гости. После совместного распития спиртных напитков злоумышленница приревновала своего возлюбленного к подруге. Во время конфликта между женщинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой жительница Пензы нанесла ногой и стеклянной бутылкой телесные повреждения гражданке, чем причинила ей легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания.

Из текста следует, что женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке профилированных листов
В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством
В Белинском районе прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыши школы Несовершеннолетний житель Сердобска обвиняется в двух кражах
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама