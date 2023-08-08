Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке путевки в пансионат через интернет Криминал

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась более 49 тыс. рублей при покупке путевки в один из пансионатов Абхазии.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина «приобрела» путевку через интернет — на сайте, который не вызвал у нее сомнений.

«Женщина пояснила, что [...] оставила заявку на бронирование и указала контактные данные. Через некоторое время заявительнице пришло на электронную почту сообщение с договором на оказание услуг и реквизитами на оплату. Гражданка воспользовалась приложением онлайн-банка и перечислила на банковский счет неизвестного более 49 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленники перестали выходить на связь. Созвонившись с представителем пансионата, она поняла, что сайт был поддельным», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».