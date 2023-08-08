16:25:05 Вторник, 8 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке путевки в пансионат через интернет

09:46 | 08.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась более 49 тыс. рублей при покупке путевки в один из пансионатов Абхазии.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке путевки в пансионат через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина «приобрела» путевку через интернет — на сайте, который не вызвал у нее сомнений.

«Женщина пояснила, что [...] оставила заявку на бронирование и указала контактные данные. Через некоторое время заявительнице пришло на электронную почту сообщение с договором на оказание услуг и реквизитами на оплату. Гражданка воспользовалась приложением онлайн-банка и перечислила на банковский счет неизвестного более 49 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленники перестали выходить на связь. Созвонившись с представителем пансионата, она поняла, что сайт был поддельным», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом за убийство В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель
Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе На трассе в Пензе водитель легковушки сбил пешехода
До двух лет лишения свободы может получить молодой пензенец, угрожавший сожительнице убийством Полиция разыскивает электросамокатчика, который сбил ребенка на улице Славы в Пензе и скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама