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Вступил в силу приговор бывшему кассиру АО «Альфа-Банк», присвоившей почти 19 млн. рублей

11:37 | 23.08.2023 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым бывшему кассиру АО «Альфа-Банк» назначено 3 года 9 месяцев колонии общего режима за присвоение почти 19 млн. рублей, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор бывшему кассиру АО «Альфа-Банк», присвоившей почти 19 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что женщина, работая кассиром операционного офиса АО «Альфа-Банк», используя свои полномочия, а также возможность доступа к наличным денежным средствам, с декабря 2017 года по октябрь 2022 года обращала в свою пользу вверенные ей денежные средства, не докладывая их в формируемые пачки либо вкладывая вместо них билеты «Банка приколов». В результате противоправных действий ею был причинен ущерб АО «Альфа-Банк» на общую сумму 18 млн. 991 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что вину в совершении преступления злоумышленница признала полностью, указав, что для выплаты долгов действительно брала на работе подотчетные денежные средства, поступившие в кассу из банкоматов.

«Судом первой инстанции ей назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования АО «Альфа-Банк» с учетом частичного добровольного возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба удовлетворены на сумму 18 млн. 951 тыс. рублей. Не согласившись с приговором суда, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке, выразив несогласие с суровостью назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание — справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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