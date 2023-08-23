Вступил в силу приговор бывшему кассиру АО «Альфа-Банк», присвоившей почти 19 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым бывшему кассиру АО «Альфа-Банк» назначено 3 года 9 месяцев колонии общего режима за присвоение почти 19 млн. рублей, вступил в законную силу.

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«По делу установлено, что женщина, работая кассиром операционного офиса АО «Альфа-Банк», используя свои полномочия, а также возможность доступа к наличным денежным средствам, с декабря 2017 года по октябрь 2022 года обращала в свою пользу вверенные ей денежные средства, не докладывая их в формируемые пачки либо вкладывая вместо них билеты «Банка приколов». В результате противоправных действий ею был причинен ущерб АО «Альфа-Банк» на общую сумму 18 млн. 991 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что вину в совершении преступления злоумышленница признала полностью, указав, что для выплаты долгов действительно брала на работе подотчетные денежные средства, поступившие в кассу из банкоматов.

«Судом первой инстанции ей назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования АО «Альфа-Банк» с учетом частичного добровольного возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба удовлетворены на сумму 18 млн. 951 тыс. рублей. Не согласившись с приговором суда, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке, выразив несогласие с суровостью назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание — справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в тексте.