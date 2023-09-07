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Жительница Пензы в надежде заработать на инвестициях лишилась около 190 тыс. рублей

09:37 | 07.09.2023 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы лишилась около 190 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Пензы в надежде заработать на инвестициях лишилась около 190 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина увидела в интернете объявление о заработке, после чего в мессенджере вступила в переписку с неизвестной, которая убедила ее в том, что для начала инвестирования необходимо зачислить
деньги на различные банковские счета.

«Через некоторое время женщина попыталась вывести денежные средства, но ее попросили оплатить комиссию. Тогда гражданка поняла, что стала жертвой мошенников. Стражам порядка она пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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