В Пензенской области вступил в силу приговор по уголовному делу о похищении и убийстве подростка Криминал

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Пензенского районного суда, которым трое уроженцев региона в возрасте от 21 до 31 года в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что трое злоумышленников договорились о похищении 17-летнего знакомого с целью дальнейшего выяснения отношений в безлюдном месте. Вечером 19 апреля 2022 года на автомобиле марки «ВАЗ-21124» одного из них злоумышленники подъехали к находившемуся на улице села подростку. Старший из них при помощи одного из сообщников с применением физической силы против воли юноши усадил его в автомобиль. Высказывая угрозы применения насилия, а также применяя его, злоумышленники вывезли несовершеннолетнего в лесной массив вблизи села Большая Елань, где в ходе ссоры с юношей старший из нападавших нанес ему несколько ударов по телу и голове, а затем задушил и вернулся к своим товарищам, ничего не сообщив о произошедшем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ту же ночь злоумышленник вернулся на место преступления и с целью сокрытия следов произошедшего утопил труп в реке.

В сообщении уточняется, что суд назначил старшему фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, а двум соучастникам — по 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Один из осужденных за похищение человека, а также его защитник подали апелляционные жалобы на приговор, в которых просили об оправдании. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения», — говорится в тексте.