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Полицейские раскрыли кражу медных деталей с территории азотной станции в Кузнецке

10:16 | 13.09.2023 | Криминал

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Кузнецк, 13 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу медных деталей с территории азотной станции, расположенной в городе Кузнецке Пензенской области.

Полицейские раскрыли кражу медных деталей с территории азотной станции в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник демонтировал и похитил шесть медных трубок из пультов управления воздухоразделительной установки, а также обмотки статора и ротора из трех компрессоров.

«Общий вес всех медных конструкций составил около 50 кг», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается мужчина 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, металлические конструкции он сдал в пункт приема цветного металла, а вырученные 15 тыс. рублей потратил на свои нужды», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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