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Жительница Пензы попыталась заработать на акциях и лишилась более 900 тыс. рублей

11:28 | 13.09.2023 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1953 года рождения стала жертвой мошенничества при попытке заработать на акциях и лишилась более 900 тыс. рублей.

Жительница Пензы попыталась заработать на акциях и лишилась более 900 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете информацию о возможности покупки и перепродажи акций на выгодных условиях, после чего позвонила по указанному телефону.

«Представившись финансовым аналитиком, мошенник убедил пенсионерку зарегистрироваться в приложении для получения акций. Затем гражданка получила звонок через мессенджер от неизвестного, который попросил внести ее денежные средства для приобретения акций. Пенсионерка осуществила пять транзакций на общую сумму более 900 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии злоумышленник предложил перевести дополнительные средства, после чего жительница Пензы поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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