В Пензе двое полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий, заключены под стражу Криминал

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Двое сотрудников отдела уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, заключены под стражу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

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«В средствах массовой информации опубликован материал с критикой хода расследования уголовного дела в отношении сотрудников полиции из Пензенской области, обвиняемых по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В частности, отмечается, что следователи СУ СК России по Пензенской области необоснованно привлекают их к ответственности за применение насилия в отношении задержанного», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено в следственном управлении в мае 2023 года.

«На протяжении длительного времени показания лица, сообщившего о применении к нему полицейскими физического насилия, тщательно проверялись. В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить двум сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц. Физическое насилие применено обвиняемыми в отношении мужчины, доставленного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, с целью получения от него признательных показаний. В начале сентября 2023 года судом удовлетворены ходатайства органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

В нем отмечается, что мужчина, обвиняемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, также находится под стражей, следствием продолжается сбор доказательств его причастности к совершению уголовно наказуемых деяний.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. доложить о ходе расследования уголовных дел. Их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.