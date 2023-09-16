Пожилая женщина лишилась 400 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Женщина 1937 года рождения лишилась 400 тыс. рублей, поверив неизвестному, который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходима крупная сумма денег.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец пояснил, что деньги нужно завернуть в вещи родственницы и передать их курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дом постучался мужчина, которому она передала 400 тыс. рублей. Только после этого она созвонилась со своей родственницей, которая объяснила женщине, что она стала жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».