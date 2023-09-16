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Пожилая женщина лишилась 400 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

13:24 | 16.09.2023 | Криминал

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Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Женщина 1937 года рождения лишилась 400 тыс. рублей, поверив неизвестному, который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходима крупная сумма денег.

Пожилая женщина лишилась 400 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец пояснил, что деньги нужно завернуть в вещи родственницы и передать их курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дом постучался мужчина, которому она передала 400 тыс. рублей. Только после этого она созвонилась со своей родственницей, которая объяснила женщине, что она стала жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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