Житель Пензы получил условный срок за неправомерный оборот средств платежей Криминал

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 57-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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«Следствием и судом установлено, что летом 2018 года к жителю города Пензы, формально выступающему в качестве директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о его фиктивной регистрации в качестве руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Он согласился и в период с июня по июль 2018 года открыл расчетные счета в десяти банках. Полученные банковские карты и PIN-коды к ним подсудимый передал обратившемуся к нему мужчине за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что впоследствии с использованием этих счетов осуществлялись неправомерные банковские операции.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.