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В Каменке завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя

12:53 | 20.09.2023 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Каменки Пензенской области в убийстве мужчины завершено.

В Каменке завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 12 февраля 2023 года в городе Каменке обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых. В процессе общения между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт из-за его бывшей сожительницы. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары молотком по голове и телу. 57-летний мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после причинения телесных повреждений злоумышленник разбудил спящего в той же квартире брата мужчины и сообщил о произошедшем.

«Обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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