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Два уголовных дела возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох и изготовил пистолет

09:42 | 26.09.2023 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Два уголовных дела возбуждено в отношении жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох и кустарным способом изготовил пистолет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Два уголовных дела возбуждено против жителя Пензенской области, который незаконно приобрел порох и изготовил пистолет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно приобрел порох, а также кустарным образом изготовил пистолет. Взрывчатое вещество и огнестрельное оружие находились в жилище подозреваемого вплоть до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовные дела возбуждены следственным отделом ОМВД России по Пензенскому району по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.

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