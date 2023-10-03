В Пензе осужденный получил 1 год 9 месяцев колонии строгого режима за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики Криминал

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил по совокупности приговоров наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима осужденному, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСИН, установлено, что осужденный, являясь приверженцем и сторонником неонацистской и ультраправой идеологий, на территории колонии среди заключенных неоднократно публично демонстрировал изображения нацистской символики.

В пресс-релизе уточняется, что приговор суда вступил в законную силу.