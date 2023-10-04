17:10:36 Среда, 4 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

10:26 | 04.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1969 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Суворова. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он заказал в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Из него следует также, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Читайте также
В Пензе задержан мужчина, который бил знакомого молотком, требуя 1 млн. рублей В Городищенском районе будут судить водителя грузовика, задавившего знакомого в поле
Житель Саловки поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Клары Цеткин Пензе и скрылся
В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти матери В ряде микрорайонов Пензы 5 октября на сутки отключат холодную воду
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама