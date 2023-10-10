Реальный срок грозит жителю села в Пензенской области, который украл барана с целью продажи, но тот сбежал от него и вернулся к хозяину Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю села Сущевка Колышлейского района Пензенской области, который в соседней деревне украл барана, чтобы затем его продать, но животное сбежало от него и вернулось к хозяину.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина 1946 года рождения и сообщил, что с открытого загона в деревне Кайсаровка неизвестный похитил барана.

«Стражи порядка опросили местных жителей и возможных очевидцев произошедшего. Их подозрение пало на жителя села Сущевка 1991 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения. Мужчина планировал продать животное, но баран сбежал и вернулся к хозяину», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.