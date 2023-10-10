Житель Кузнецка угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своей матерью. В ходе возникшей ссоры он начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.