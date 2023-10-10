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Житель Кузнецка угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

09:43 | 10.10.2023 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Кузнецка угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своей матерью. В ходе возникшей ссоры он начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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