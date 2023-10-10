В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно изготавливал охотничьи патроны Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жителя региона, который незаконно изготавливал охотничьи патроны.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в кустарных условиях незаконно изготавливал охотничьи патроны различного калибра, пригодные для стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия. Незаконно изготовленные боеприпасы находились в жилище подозреваемого вплоть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении мужчины УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.