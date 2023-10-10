Жительница Кондоля поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 118 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Жительница Кондоля Пензенской области 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 118 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого гражданка, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере 118 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».