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Жительница Кондоля поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 118 тыс. рублей

13:51 | 10.10.2023 | Криминал

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Жительница Кондоля Пензенской области 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 118 тыс. рублей.

Жительница Кондоля поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 118 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого гражданка, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере 118 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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