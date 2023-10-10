Пензенец по совету незнакомца перевел на чужой счет около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1984 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники оформили кредит, лишился около 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом «предотвращения незаконных операций» посоветовал собеседнику установить приложение и перевести деньги на новый счет.

«Мужчина, следуя инструкциям, [...] установил приложение, где увидел зачисление крупных денежных средств, затем [...] перечислил деньги в размере почти 1,5 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».