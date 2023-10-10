Жительница Пензенской области подозревается в мошенничестве при получении выплат Криминал

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1994 года рождения, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат.

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«Установлено, что подозреваемой в мае 2023 года предоставлена субсидия на развитие личного подсобного хозяйства в размере 197 тыс. 200 рублей. С целью формального соответствия требованиям, предъявляемым к получателям государственной поддержки, злоумышленница приобрела 10 голов мелкого домашнего скота на незначительную сумму, оставшиеся денежные средства потратила по собственному усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении женщины ОМВД России по Сердобскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.