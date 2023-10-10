18:16:28 Вторник, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области подозревается в мошенничестве при получении выплат

15:15 | 10.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1994 года рождения, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат.

Жительница Пензенской области подозревается в мошенничестве при получении выплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемой в мае 2023 года предоставлена субсидия на развитие личного подсобного хозяйства в размере 197 тыс. 200 рублей. С целью формального соответствия требованиям, предъявляемым к получателям государственной поддержки, злоумышленница приобрела 10 голов мелкого домашнего скота на незначительную сумму, оставшиеся денежные средства потратила по собственному усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении женщины ОМВД России по Сердобскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.

Читайте также
Жительница Кондоля поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 118 тыс. рублей В Заречном водитель автомобиля «Lada Kalina» сбил пешехода
Реальный срок грозит жителю села в Пензенской области, который украл барана с целью продажи, но тот сбежал от него и вернулся к хозяину Житель Кузнецка угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело
В Лопатинском районе высажено около 1 тыс. сеянцев дуба В Пензенской области подведены итоги второго этапа операции «Нелегал-2023»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама