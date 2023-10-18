В Городищенском районе задержан мужчина, разыскиваемый по подозрению в совершении преступления сексуального характера Криминал

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Городищенском районе Пензенской области мужчину, которого разыскивали по подозрению в совершении преступления сексуального характера.

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«Благодаря совместным мероприятиям следователей следственного управления СК России по Пензенской области с сотрудниками регионального УМВД установлена личность мужчины, причастного к совершению покушения на насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней девушки ночью 17 августа 2023 года в селе Засечном Пензенского района. Им оказался 46-летний мужчина. Он задержан правоохранителями в Городищенском районе и доставлен к следователю для проведения следственных действий», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.