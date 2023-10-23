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Житель Белинского района обвиняется в причинении смерти сожительнице

09:35 | 23.10.2023 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. 55-летний житель Белинского района Пензенской области обвиняется в причинении смерти сожительнице.

Житель Белинского района обвиняется в причинении смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 15 октября 2023 года в Белинском районе обвиняемый вместе с сожительницей употреблял спиртное. В ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, мужчина нанес сожительнице кухонным ножом один удар в область ноги, после чего продолжил употреблять алкогольные напитки и лег спать. Утром следующего дня обвиняемый обнаружил, что потерпевшая скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.

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