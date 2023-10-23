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В Заречном пенсионерка передала 250 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери

10:42 | 23.10.2023 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1936 года рождения после звонка неизвестной, которая голосом, похожим на голос ее дочери, сообщила, что попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, лишилась 250 тыс. рублей.

В Заречном пенсионерка передала 250 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лжеродственница сообщила, что [...] денежные средства нужно передать курьеру. Через некоторое время пенсионерка вышла на улицу и передала незнакомцу пакет с денежными средствами в размере 250 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей дочерью, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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