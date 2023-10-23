В Заречном пенсионерка передала 250 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1936 года рождения после звонка неизвестной, которая голосом, похожим на голос ее дочери, сообщила, что попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, лишилась 250 тыс. рублей.

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«Лжеродственница сообщила, что [...] денежные средства нужно передать курьеру. Через некоторое время пенсионерка вышла на улицу и передала незнакомцу пакет с денежными средствами в размере 250 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей дочерью, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».