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До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаково, угрожавший бывшей супруге убийством

09:34 | 26.10.2023 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Башмаково Пензенской области 1990 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаково, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный гражданин находился у себя дома со своей бывшей супругой 1983 года рождения. Между ними произошла ссора из-за алиментов. В ходе [...] конфликта мужчина начал душить ее руками и угрожал ей убийством. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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