До двух лет лишения свободы может получить житель Башмаково, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Башмаково Пензенской области 1990 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный гражданин находился у себя дома со своей бывшей супругой 1983 года рождения. Между ними произошла ссора из-за алиментов. В ходе [...] конфликта мужчина начал душить ее руками и угрожал ей убийством. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».