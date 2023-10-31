Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за кремы и мази Криминал

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. 69-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась около 500 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за ранее купленные кремы и мази.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в сентябре женщине позвонил «следователь из Москвы» и сообщил, что в отношении компании, в которой она приобретала кремы и мази, возбуждено дело и ей полагается компенсация в сумме 5 млн. рублей, однако, чтобы получить эти деньги, нужно оплатить госпошлину в размере 24 тыс. рублей.

«Через месяц женщине с того же абонентского номера вновь позвонили. Звонивший представился адвокатом и пояснил, что судебный процесс по данной компании прошел, сумма компенсации увеличилась до 8 млн. рублей. Чтобы получить указанную сумму, женщине необходимо оплатить 3% [...] в доход государства. Жительница Кузнецка [...] сняла со своего счета денежные средства и всю сумму перевела на указанные злоумышленником счета. В итоге потерпевшая перевела мошенниками около 500 тыс. рублей. Только после всех денежных операций женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.