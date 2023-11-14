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Стали известны дополнительные эпизоды противоправной деятельности директора пензенского санатория, обвиняемой в растрате более 1,5 млн. рублей

14:07 | 14.11.2023 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Пресс-служба УФСБ России по Пензенской области обнародовала информацию о дополнительных эпизодах противоправной деятельности директора одного из оздоровительных учреждений региона, которая обвиняется в растрате более 1,5 млн. рублей.

Стали известны дополнительные эпизоды противоправной деятельности директора пензенского санатория, обвиняемой в растрате более 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемая, являясь директором одного из оздоровительных учреждений Пензенской области, в период с октября 2022 года по июнь 2023 года путем растраты совершила хищение вверенных ей денежных средств бюджетного учреждения в сумме не менее 1,53 млн. рублей. В процессе следствия было установлено, что злоумышленница в указанный период заключала фиктивные договоры с коммерческими организациями и физическими лицами якобы на выполнение различных работ и услуг для нужд санатория без их фактического исполнения. Полученные денежные средства она присваивала, после чего распоряжалась по своему усмотрению либо растрачивала в пользу третьих лиц», — говорится в пресс-релизе.

«Кроме того, обвиняемая за счет бюджетных денежных средств осуществляла ремонт личного автомобиля, приобретала различные товары и услуги в личных целях и осуществила фиктивное трудоустройство в санаторий четырех физических лиц без фактического исполнения ими трудовых обязанностей. Ущерб от вышеуказанной противоправной деятельности составил 11,74 млн. рублей», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

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