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В Никольске полицейские по следам на снегу нашли злоумышленника, похитившего деньги из магазина

09:17 | 23.11.2023 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска по следам на снегу нашли злоумышленника, который похитил из магазина в Никольске Пензенской области 18 тыс. рублей.

В Никольске полицейские по следам на снегу нашли злоумышленника, похитившего деньги из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Преступник, разбив стекло входной двери, проник в магазин на улице Ленина в городе Никольске. Из помещения мужчина похитил денежные средства в размере 18 тыс. рублей, которые хранились в сейфе директора магазина. Злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, услышал шум и затаился недалеко от магазина. Вовремя подоспевшие оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого по оставленным им следам на снегу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчину доставили в отдел полиции, подозреваемый дал признательные показания.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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