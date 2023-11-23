В Никольске полицейские по следам на снегу нашли злоумышленника, похитившего деньги из магазина Криминал

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска по следам на снегу нашли злоумышленника, который похитил из магазина в Никольске Пензенской области 18 тыс. рублей.

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«Преступник, разбив стекло входной двери, проник в магазин на улице Ленина в городе Никольске. Из помещения мужчина похитил денежные средства в размере 18 тыс. рублей, которые хранились в сейфе директора магазина. Злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, услышал шум и затаился недалеко от магазина. Вовремя подоспевшие оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого по оставленным им следам на снегу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчину доставили в отдел полиции, подозреваемый дал признательные показания.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.