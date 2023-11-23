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Пензенец обвиняется в убийстве знакомого в Спасском районе

10:46 | 23.11.2023 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. 49-летний житель Пензы обвиняется в убийстве знакомого в Спасском районе Пензенской области.

Пензенец обвиняется в убийстве знакомого в Спасском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 ноября 2023 года обвиняемый приехал из города Пензы в Спасский район, где решил навестить своего знакомого. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял удлинитель, набросил провод на шею потерпевшего и начал душить. Мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства обвиняемый переночевал в доме потерпевшего. На следующий день он скрылся с места преступления, уехав в Пензу. Тело 47-летнего погибшего было обнаружено в доме через несколько дней родственником», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в результате эффективного взаимодействия следователей и полицейских личность мужчины, причастного к совершению убийства, была установлена в кратчайшие сроки, он был задержан правоохранителями в Пензе, после чего доставлен к следователю.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже был судим за грабеж. [...] Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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