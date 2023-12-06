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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке мебели

14:27 | 06.12.2023 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке мебели по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке мебели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного 30 тыс. рублей, однако продавец убедил ее, что оплата не прошла.

«Заявительница повторно ввела реквизиты своей банковской карты. По завершении всех операций женщина заметила, что с ее счета списано более 40 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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