В Пензе пенсионерка передала 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1943 года рождения лишилась 300 тыс. рублей, поверив «следователю», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

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«Будучи введенной в заблуждение, женщина на лестничной площадке передала неизвестному 300 тыс. рублей. После этого потерпевшая позвонила дочери, которая пояснила, что в аварию она не попадала. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».