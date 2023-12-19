В Заречном трое молодых людей осуждены за угон автомобиля Криминал

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Трое молодых жителей Заречного Пензенской области, двое из которых являются несовершеннолетними, осуждены за угон автомобиля.

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«Следствием и судом установлено, что ночью 21 мая 2023 года трое соучастников преступления около одного из домов на проспекте Мира в городе Заречном подошли к автомашине «ВАЗ-2109». 17-летний подросток открыл багажник, проник внутрь салона автомобиля и открыл двери. Втроем они договорились совершить угон транспортного средства. После передвижения автомашины к соседнему дому молодые люди были задержаны сотрудниками полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 17-летний подсудимый также признан виновным в угоне автомобиля «ВАЗ-21060», принадлежащего его знакомому, а 18-летний фигурант уголовного дела — в совершении полового сношения с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.

«Приговором суда совершеннолетнему подсудимому по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, несовершеннолетним соучастникам назначено от 1 года до 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.