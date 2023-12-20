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Суд в Пензе продлил на два месяца срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер

18:19 | 20.12.2023 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы продлил по 21 февраля срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Суд в Пензе продлил на два месяца срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановлением Железнодорожного районного суда города Пензы от 20 декабря [...] срок содержания под стражей продлен на два месяца, а всего до пяти месяцев 22 суток, то есть по 21 февраля 2024 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем указано, что Рамиля Искандер обвиняется «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ».

«Постановление в законную силу не вступило», — уточняется в тексте.

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Рамиля Искандер была задержана 29 августа, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

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