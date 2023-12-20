Суд в Пензе продлил на два месяца срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер Криминал

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы продлил по 21 февраля срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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«Постановлением Железнодорожного районного суда города Пензы от 20 декабря [...] срок содержания под стражей продлен на два месяца, а всего до пяти месяцев 22 суток, то есть по 21 февраля 2024 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем указано, что Рамиля Искандер обвиняется «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ».

«Постановление в законную силу не вступило», — уточняется в тексте.

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Рамиля Искандер была задержана 29 августа, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.