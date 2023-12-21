Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели девочки в поезде «Тюмень — Адлер» Криминал

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели 12-летней девочки в поезде «Тюмень — Адлер».

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«По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту «Тюмень — Адлер», ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, 21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета запросил у и.о. руководителя СУ по Пензенской области Игнатенкова В.В., а также у и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах», — добавляется в тексте.