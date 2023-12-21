Суд назначил штрафы экс-директору и бывшему начальнику отдела финмониторинга Пензенского филиала Россельхозбанка Криминал

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил штрафы экс-директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка Сергею Кочергину и бывшему начальнику отдела финансового мониторинга данного филиала Ольге Тамашиной по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

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«Судом установлено, что Кочергин в 2017 году получил от руководителя ООО «Инвест-Гарант» взятку в виде оказания услуги имущественного характера по подбору и приобретению квартиры в Москве за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации в подконтрольном ему подразделении банка и отказ в исполнении требований Центрального банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента. Тамашина, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Центральный банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проводимых проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант». В результате умышленных действий Кочергина и Тамашиной, связанных с непринятием мер по предотвращению сомнительных операций ООО «Инвест-Гарант», действовавшего по принципу «финансовой пирамиды», причинен ущерб 179 потерпевшим на общую сумму более 165 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем отмечается, что подсудимые вину не признали, однако суд установил их вину в совершении преступлений доказанной собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

«Согласно приговору суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств Кочергину назначено окончательно наказание в виде штрафа в размере 3 млн. 850 тыс. рублей с лишением права занимать должности в кредитных организациях с государственным участием, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года. С учетом содержания Кочергина под стражей назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 2 млн. 600 тыс. рублей. Кочергин освобожден из-под стражи в зале суда. Тамашиной назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей с лишением права занимать должности в кредитных организациях с государственным участием, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год. С учетом содержания Тамашиной под стражей и нахождением под домашним арестом назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 40 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приговор не вступил в законную силу.