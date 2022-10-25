Завершено расследование дела в отношении экс-директора и бывшего начальника отдела финмониторинга Пензенского филиала Россельхозбанка Криминал

Пенза, 25 октября 2022. PenzaNews. Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении экс-директора Пензенского регионального филиала Россельхозбанка Сергея Кочергина и бывшего начальника отдела финансового мониторинга данного филиала Ольги Тамашиной.

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«Кочергину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки), Тамашиной — по ч. 1 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«По версии следствия, Кочергин в 2017 году получил взятку в виде объекта недвижимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации в подконтрольном ему подразделении и отказ в исполнении требований Банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента. Тамашина, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проводимых проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант». В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, несмотря на непризнание обвиняемыми вины, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Сергея Кочергина и Ольги Тамашиной, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.