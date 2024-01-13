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В Пензе суд арестовал сотрудника режимного предприятия по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши

14:18 | 13.01.2024 | Криминал

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Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы арестовал сотрудника режимного предприятия региона по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Пензе суд арестовал сотрудника режимного предприятия по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Мера пресечения] заключение под стражу до 10 марта 2024 года», — приводит агентство слова представителя суда.

По данным ФСБ, мужчина инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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