В Пензе суд арестовал сотрудника режимного предприятия по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши Криминал

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы арестовал сотрудника режимного предприятия региона по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«[Мера пресечения] заключение под стражу до 10 марта 2024 года», — приводит агентство слова представителя суда.

По данным ФСБ, мужчина инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».