Житель Иссы, задолжавший по алиментам более 750 тыс. рублей, проведет пять месяцев в колонии общего режима Криминал

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Наказание в виде пяти месяцев колонии общего режима назначено 52-летнему жителю Иссы Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что трудоспособный мужчина, являющийся отцом двух несовершеннолетних детей, имея реальную возможность устроиться на работу и выплачивать алименты, умышленно не исполнял соответствующее решение суда о взыскании алиментов. В 2021 году мужчина был лишен родительских прав. [...] Ранее он привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не принял, добровольной помощи детям не оказывал. Летом 2022 года иссинец был осужден за неуплату алиментов к исправительным работам, однако уклонялся от их отбывания, в связи с чем они были заменены ему судом на 1 месяц 26 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после возвращения из мест лишения свободы мужчина на путь исправления не встал, средства на содержание своих детей не платил.

«Общая сумма задолженности по алиментам составила более 750 тыс. рублей. Приговором суда первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Не оспаривая фактических обстоятельств дела и свою причастность к совершению преступления, просил смягчить назначенное наказание. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.