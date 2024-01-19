Экс-глава Минсельхоза Пензенской области Бурлаков и его заместитель Персанов получили условные сроки за злоупотребление должностными полномочиями Криминал

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил бывшему министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову и его заместителю Андрею Персанову условные сроки по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вынесен приговор, которым бывший министр сельского хозяйства Пензенской области Бурлаков, его заместитель Персанов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями [...] (ч. 2 ст. 285 УК РФ), совершенном при пособничестве четырех жителей города Пензы. Судом установлено, что Бурлаков и Персанов при пособничестве Лаврентьева, Букина, Лобышева, Аверьяновой, выразившемся в подготовке и предоставлении документов, содержащих заведомо ложные сведения, в период с 1 октября 2019 года по 30 марта 2020 года путем использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, предоставили сельскохозяйственным кооперативам, подконтрольным Лаврентьеву, субсидии из федерального и регионального бюджета. В результате незаконных действий причинен материальный ущерб федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на общую сумму 47 млн. 167 тыс. 199 рублей 58 копеек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу, 19 января.

В нем отмечается, что подсудимые вину в совершении преступления признали.

Читайте также

Григорий Кабельский получил 9 лет колонии строгого режима по делу о взятках

«Согласно приговору суда, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, возмещения ущерба в полном объеме Бурлакову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года. Персанову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 1 год 6 месяцев. Лаврентьеву назначено наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей, с учетом времени содержания под стражей и домашним арестом назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 200 тыс. рублей. Букину, Лобышеву, Аверьяновой назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приговор в законную силу не вступил.