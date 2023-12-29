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Григорий Кабельский получил 9 лет колонии строгого режима по делу о взятках

13:15 | 29.12.2023 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн. рублей назначено бывшему врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому, который признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Григорий Кабельский получил 9 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года подсудимый, занимавший должности министра и временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области, на постоянной основе получал взятки от лица, организовывавшего на территории региона спортивные мероприятия по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям. Взятки он получал за общее покровительство его деятельности. [...] Врио министра был задержан 15 октября 2021 года при передаче ему очередной взятки в размере 120 тыс. рублей. В общей сложности он получил взятки в размере более 1 млн. 50 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года подсудимый на постоянной основе получал от жителя Пензы, занимавшегося организацией и покупкой видеотрансляций турниров по нескольким видам спорта, взятки за общее покровительство его деятельности и оказание ему помощи при возникновении трудностей в организации турниров; в общей сложности он получил 230 тыс. рублей.

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Татьяна Махницкая отметила, что в ходе следствия судом по ходатайствам следователя в обеспечительных целях был наложен арест на автомашину, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства фигуранта уголовного дела общей стоимостью более 14 млн. рублей.

«Приговором суда бывшему министру назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн. рублей и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления срок на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что уголовное дело было расследовано следователями СУ СКР по региону при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

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