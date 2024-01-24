Пензенский областной суд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), обвиняемой в совершении двух преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков, был продлен на два месяца.

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«24 января 2024 года Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда города Пензы от 20 декабря 2023 года, которым Хисамовой Рамиле продлен срок содержания под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 5 месяцев 22 суток, то есть по 21 февраля 2024 года включительно. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения. [...] Постановление вступило в законную силу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

В нем уточняется, что Рамиля Искандер «обвиняется в покушении на [...] сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой».

Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.