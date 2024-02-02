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В Заречном пенсионерка угрожала родственнице убийством, возбуждено уголовное дело

10:48 | 02.02.2024 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. 70-летняя жительница Заречного Пензенской области угрожала родственнице убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Заречном пенсионерка угрожала родственнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что она проживает совместно со своей родственницей, которая постоянно злоупотребляет спиртными напитками. [...] Во время совместной готовки на кухне заявительница высказала ей свое недовольство из-за регулярного употребления алкоголя. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры пенсионерка, используя кухонный нож, стала угрожать убийством своей родственнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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